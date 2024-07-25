Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Привычка Сталина, которая помогала ему оставаться трезвым на долгих застольях

Иосиф Сталин, одна из наиболее противоречивых ф...

ecway.ru

Подписаться в Telegram

Иосиф Сталин, одна из наиболее противоречивых фигур в истории XX века, был известен не только своим жестким руководством, но и умением оставаться трезвым во время длительных застольных вечеров, которые часто устраивались в политических кругах Советского Союза.

Несмотря на обильное присутствие алкоголя, Сталин умел контролировать своё состояние, и именно это помогало ему сохранять ясность ума и оценивать ситуацию.

Тайный метод Сталина

Как же Сталин умудрялся оставаться трезвым? Ответ кроется в его уникальной привычке, которую не все замечали: Сталин часто использовал подмену напитков. По свидетельствам современников и историков, во время официальных приемов и ужинов Сталин нередко держал перед собой стакан, наполненный кажущимся крепким алкоголем напитком. Однако на самом деле это был обычный виноградный сок или даже вода, окрашенная для достижения эффекта подлинности.

Почему это было важно?

Эта хитрость позволяла Сталину сохранять ясность ума и контроль над своими действиями в любой ситуации. В период, когда политические игры и интриги были неотъемлемой частью жизни высших слоёв власти, способность оставаться трезвым и сосредоточенным могла иметь решающее значение.

Личная безопасность и контроль

Сталину, как известно, было важно не только контролировать окружающих, но и обеспечивать собственную безопасность. Сохраняя трезвость, он мог эффективнее управлять переговорами и стратегически планировать свои действия, не давая противникам найти его уязвимым. Этот метод также позволял ему демонстрировать свою выдержку и дисциплину, что укрепляло его авторитет среди соратников и подчиненных.

Уроки из прошлого

Привычка Сталина оставаться трезвым на застольях наглядно демонстрирует, как важно для любого лидера сохранять контроль над ситуацией и своими решениями. В современном мире, где встречи и социальные события по-прежнему играют ключевую роль в деловых и политических коммуникациях, умение управлять собой и сохранять ясность мысли остается актуальным.

Таким образом, привычка Сталина использовать неприметные подмены на публике служит напоминанием о том, что во власти, как и в жизни, часто важно не то, что видно на поверхности, а то, что скрыто от глаз.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

организации специально занимающиеся дизенфекуиец помещений после туберкулеза

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

игра в покер обучение с нуля в Москве

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
10 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной