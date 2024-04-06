Пришли за водительскими правами, а получили повестки: в России начали раздавать повестки пришедшим в ГИБДД мигрантам

В Екатеринбурге введена новая процедура в управлении ГИБДД Свердловской области: мигранты, обращающиеся за заменой иностранных водительских прав на российские, сталкиваются с неожиданным этапом – получением повесток для воинского учета.

Действие это стало возможным благодаря присутствию работников военкомата, которые вручают повестки всем прибывшим в ГИБДД, фиксируемое фотодокументацией.

Фоном для этих мер служит новая законодательная норма, обязывающая мигрантов с российским гражданством или видом на жительство заменить свои иностранные права на российские в течение года. Закон No 313, активированный с апреля, после истечения года делает иностранные права недействительными.

Также мигранты, принявшие российское гражданство, должны встать на учет в военкомате в пределах двух недель после регистрации по адресу проживания, что является обязательным для законного трудоустройства.

Нововведения, реализованные с октября прошлого года, предусматривают строжайшие санкции за неявку по повестке, включая ограничения на вождение и предпринимательскую деятельность. С апреля текущего года также введены изменения в процесс сдачи на права, исключающие кандидатов, игнорирующих повестки военкомата, сообщает РБК.