Новости России
· Алина Алмакаева

Пришли свежие данные: синоптики неожиданно изменили прогноз на октябрь

Пришли свежие данные: синоптики неожиданно изменили прогноз на октябрь

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Синоптики обновили свои прогнозы на октябрь. Согласно сообщению PRIMPRESS, многие регионы столкнутся с аномальными погодными условиями.

На Дальнем Востоке, где в настоящее время царит относительная теплота, во второй половине октября ожидается резкое и сильное похолодание. Дневная температура около +3 градусов, а ночью ожидается падение до отрицательных значений, минус 5 градусов. Такие погодные условия в регионе считаются нормальными только для ноября, а не октября.

Погода также будет приносить неожиданности жителям Центральной России. В Москве ожидается теплее, чем обычно. Октябрь начнется с 20-градусной теплоты, и лишь к концу второго осеннего месяца температура понизится до 5-7 градусов выше нуля.

Октябрь будет богат на осадки, и особенно мало солнечных дней достанется Санкт-Петербургу. В этом регионе дожди будут почти ежедневными.

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