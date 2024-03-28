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Принимать натощак: для диабетиков назвали специи, которые могут эффективно снижать сахар в крови без лекарств

Принимать натощак: для диабетиков назвали специи, которые могут эффективно снижать сахар в крови без лекарств

zastavki.com

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Роскачество представило результаты анализа, выполненного испанскими учеными из Университета Сарагосы, который обнародован на их веб-ресурсе. Исследование включало в себя 77 экспериментов, в ходе которых оценивалось воздействие различных приправ на глюкозу в крови.

Эксперты подчеркнули полезные свойства специй, богатых антиоксидантами, минералами и витаминами, что способствует улучшению функционирования организма. В процессе исследования выяснилось, что 5 специй — куркума, корица, имбирь, чёрный тмин и шафран — могут способствовать профилактике диабета второго типа и снижению уровня сахара у уже больных людей.

Испанские ученые рекомендуют употреблять эти специи натощак и сочетать их прием с физическими упражнениями для достижения наилучшего эффекта. Дополнительно советуют обогащать диету овощами, ягодами и фруктами, придерживаясь сбалансированного питания, сообщает портал hibiny.ru.

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