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Принимать натощак: для диабетиков назвали 5 специй, которые могут эффективно снижать сахар в крови без лекарств

Принимать натощак: для диабетиков назвали 5 специй, которые могут эффективно снижать сахар в крови без лекарств

seminar-beauty.ru

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В недавнем исследовании, проведенном экспертами из Университета Сарагосы, которое получило освещение на сайте Роскачества, обнаружены удивительные свойства некоторых специй по управлению уровнем глюкозы в крови.

Исследование включало в себя 77 различных тестов, целью которых было выявить, как природные приправы могут влиять на сахар в крови.

Основное внимание уделялось пятерке специй: куркума, корица, имбирь, чёрный тмин и шафран. Эти приправы не только богаты антиоксидантами, но и обладают важными минералами и витаминами, которые положительно влияют на здоровье. Ученые выявили, что регулярное включение этих специй в рацион помогает снизить уровень глюкозы, что особенно полезно для людей, страдающих диабетом, и действует как профилактическое средство против диабета второго типа.

Исследование подчеркивает, что наибольшая эффективность достигается при употреблении этих специй натощак и в сочетании с физической активностью. Дополнительно ученые советуют обогащать свою диету разнообразием овощей, фруктов и ягод, стремясь к сбалансированному питанию.

Кроме того, важно отметить, что каждая из этих специй имеет уникальные лечебные свойства. Куркума, например, известна своими противовоспалительными эффектами, корица – улучшением метаболизма глюкозы, а имбирь – облегчением пищеварения. Черный тмин используется для укрепления иммунитета, а шафран – известен как мощный антиоксидант.

Это исследование подчеркивает важность естественных продуктов в нашем рационе и демонстрирует, как наука может помочь раскрыть дополнительные преимущества для здоровья, которые они могут предложить, сообщает портал «Хибины».

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