Принято твердое решение: выходные в День России продлятся целую неделю

Напоминаем жителям России, что наступает возможность насладиться неделей отдыха в честь Дня России. Этот период доступен для всех работающих граждан, и в некоторых регионах уже приняты соответствующие регулирования.

День России отмечается как государственный и официальный праздник для большинства жителей. В 2024 году этот праздник выпадает на среду, что позволяет насладиться выходным 12 июня посреди недели. Некоторым сотрудникам удастся увеличить свой отпуск.

Каждый работник имеет право на оплачиваемый отпуск в любое время, и ни один руководитель не может отказать ему в этом. За год можно взять две недели отпуска. Таким образом, если сотрудник возьмет отпуск 10-11 и 13-14 июня, то он сможет насладиться целой неделей отдыха благодаря праздничному дню в честь Дня России.