Принято твердое решение: отдых в День России продлится целую неделю

День России в 2024 году подарит россиянам дополнительный выходной посреди недели – 12 июня. Но многие работники могут превратить его в полноценный отпуск! Разбираемся, как это сделать.



Не секрет, что каждый сотрудник имеет право на оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время. Руководитель не вправе отказать в этом праве. А значит, можно смело планировать отдых, включая в него праздничные дни.



В 2024 году государственный праздник выпадает на среду. Если взять отпуск на 10-11 и 13-14 июня, то к праздничному дню добавятся ещё 4 дня отпуска, и в итоге получится целая неделя отдыха!



Важно помнить, что график отпусков обычно утверждается заранее. Поэтому, чтобы гарантированно продлить себе выходные на День России, стоит поторопиться с подачей заявления.