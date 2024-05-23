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· 16+ · Артем Акчурин

Принято твердое решение: отдых в День России продлится целую неделю

День России в 2024 году подарит россиянам дополнительный выходной посреди недели – 12 июня. Но многие работники могут превратить его в полноценный отпуск!

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День России в 2024 году подарит россиянам дополнительный выходной посреди недели – 12 июня. Но многие работники могут превратить его в полноценный отпуск! Разбираемся, как это сделать.

Не секрет, что каждый сотрудник имеет право на оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время. Руководитель не вправе отказать в этом праве. А значит, можно смело планировать отдых, включая в него праздничные дни.

В 2024 году государственный праздник выпадает на среду. Если взять отпуск на 10-11 и 13-14 июня, то к праздничному дню добавятся ещё 4 дня отпуска, и в итоге получится целая неделя отдыха!

Важно помнить, что график отпусков обычно утверждается заранее. Поэтому, чтобы гарантированно продлить себе выходные на День России, стоит поторопиться с подачей заявления.

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