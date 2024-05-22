Принято решение: выходные в День России продлятся целую неделю

Многие россияне имеют возможность провести неделю отдыха в честь Дня России. Эту возможность могут использовать все трудящиеся, и в некоторых регионах уже введены соответствующие регулирования.

День России отмечается как государственный и официальный праздник для большинства населения. В 2024 году этот праздник приходится на среду, что позволяет насладиться выходным 12 июня в середине недели. Тем не менее, некоторым сотрудникам удастся продлить свой отпуск.

Каждый работник имеет право на оплачиваемый отпуск в любое время, и ни один начальник не вправе отказать ему в этом. За год разрешается взять две недели отпуска. Таким образом, если сотрудник возьмет отпуск 10-11 и 13-14 июня, то он сможет провести целую неделю отдыха благодаря праздничному дню в честь Дня России.