Принято решение: Генштаб Минобороны сделал важное заявление о дополнительной мобилизации

Владимир Цимлянский, замглавы организационно-мобилизационного управления ВС РФ сделал заявление о дополнительной мобилизации.

Представитель Генштаба ВС РФ сделал заявление о возможности проведения дополнительной волны мобилизации. Владимир Цимлянский заверил, что у Генштаба нет планов по проведению дополнительных мероприятий по мобилизации.

По его словам, сейчас для выполнения задач достаточно добровольцев, которые идут служить в зону СВО.

Также свое заявления об участниках СВО сделал президент России Владимир Путин. Он заявил, что необходимо обеспечить равные гарантии для всех, кто участвует в спецоперации.

По словам президента, гарантии для участников СВО не должны зависеть от статуса, выполнявшего или выполняющего боевые задачи.

1 октября в стране начнется важный процесс, который анонсирован Генштабом ВС РФ. Речь идет о начале призыва на срочную военную службу. В его ходе будут призваны лица от 18 до 27 лет. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, призывникам будут вручаться стандартные и всем привычные бумажные повестки. Электронные также могут присылаться, но пока иметь юридической силы они не будут.

Также стало известно, что формированием добровольческих подразделений для участия в СВО займется экс-начальник штаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев. Сегодня он совместно с Юнус-Беком Евкуровым встретился с Путиным. Видео встречи командира опубликовали на сайте Кремля.