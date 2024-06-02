Принято очень важное решение: выходные в День России продлятся целую неделю

День России — отличный повод не только для патриотичных чувств, но и для полноценного отдыха! В 2024 году праздник выпадает на среду, 12 июня. И хотя многим хотелось бы видеть его частью длинных выходных, эта дата может стать отличным поводом устроить себе настоящий мини-отпуск, грамотно спланировав свой отпускной график.



Напоминаем, что по Трудовому кодексу РФ, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. При этом, вы можете самостоятельно выбирать удобное время для отдыха, согласовав его с работодателем.



Несколько идей для вдохновения:



Удлиняем выходные:возьмите отпуск на 4 дня (с 10 по 13 июня) и получите целых 6 дней отдыха подряд! Этого времени хватит на небольшое путешествие, поездку на природу или просто на то, чтобы отключиться от рутины и посвятить время себе и близким.

Делим отпуск на части: используйте часть отпуска в июне, чтобы продлить удовольствие. Например, возьмите отпуск на пару недель позже и насладитесь теплыми летними днями.

Планируем заранее:обсудите свои пожелания по отпуску с работодателем заранее, чтобы успеть получить одобрение и избежать накладок.



Не упустите возможность превратить День России в маленькое летнее приключение! Планируйте свой отдых заранее и проведите это время ярко и незабываемо!