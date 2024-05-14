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· 16+ · Ульяна Сенько

Принято неоспоримое решение: выходные в День России будут продолжаться целую неделю

В преддверии Дня России, который в этом году приходится на среду, 12 июня, у россиян появляется отличная возможность организовать длительный отпуск.

avangardnews.ru

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В преддверии Дня России, который в этом году приходится на среду, 12 июня, у россиян появляется отличная возможность организовать длительный отпуск.

Данный государственный праздник празднуется по всей стране, и многие работодатели предоставляют сотрудникам шанс на продленный отдых.

Как спланировать отпуск вокруг Дня России:

  • Выбор дат: Оптимальный вариант — взять отпуск с 10 по 14 июня. Таким образом, с учетом праздничного выходного, вы сможете насладиться целой неделей отдыха.
  • Планирование заранее: Своевременно обсудите с вашим руководителем планы на отпуск, чтобы гарантировать одобрение и избежать любых организационных сложностей.
  • Координация с коллегами: Убедитесь, что ваше отсутствие не создаст проблем для работы вашего отдела или команды.
  • Эффективное использование времени: Используйте свободное время для полноценного отдыха — проведите его с семьей, совершите путешествие или просто расслабьтесь и восстановите силы.

Такая возможность отдохнуть не только способствует восстановлению личных сил, но и улучшает общее благосостояние, что важно для долгосрочной продуктивности и удовлетворенности на работе. Не упустите шанс продлить свои выходные и полноценно отдохнуть в честь одного из главных национальных праздников России!

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