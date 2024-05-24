Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Принято неоспоримое решение: выходные в честь Дня России продлятся неделю

День России в 2024 году выпадает на среду, 12 июня, даря россиянам дополнительный выходной посреди недели.

Подписаться в Telegram

Неделя отдыха в июне

День России в 2024 году выпадает на среду, 12 июня, даря россиянам дополнительный выходной посреди недели. Но знаете ли вы, что этот праздник можно превратить в настоящий мини-отпуск?

Для этого достаточно взять всего два дня отпуска - и наслаждаться целой неделей отдыха!

В соответствии с законодательством, каждый работник в России имеет право на 28 календарных дней оплачиваемого отпуска в году. Сотрудник может самостоятельно выбрать удобные ему даты, согласовав их с работодателем.

В июне 2024 идеальным вариантом для отдыха станут даты с 10 по 14 число. Взяв отпуск на 10-11 и 13-14 июня, вы получите целую неделю отдыха - с 8 по 16 июня, включая выходные и праздничный день.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Полезное

5 часов назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

организации по уничтожению тараканов в москве

Лонгриды

день назад

Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

Интересное в Казани

2 дня назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

трансформационный коучинг в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

«Казанский стрелок» Ильназ не хочет продавать квартиру ради выплат потерпевшим

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Лонгриды

23 часа назад

«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

Новости Казани

22 часа назад

Устроивший стрельбу в казанской школе потребовал суд вернуть ему треть квартиры
Новости Татарстана
16 минут назад

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 24 мая стартовал фестиваль медиаискусств НУР

Интересное в Казани

7 часов назад

Отдохнуть от городской суеты и побывать на ферме – редакция ProKazan теперь знает, где понравится и взрослым, и детям!

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах женщина укусила полицейского во время ареста мужа

Новости Казани

5 часов назад

В Казани арестовали мигранта за убийство ножом после ссоры
Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет
Новости Татарстана
2 часа назад

Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

Новости Казани

5 часов назад

Honda была зажата: в Казани на Мамадышском тракте столкнулись 4 машины

Новости Татарстана

6 часов назад

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?

Новости Татарстана

8 часов назад

Из Деревни Универсиады после сессии выселят студентов КФУ
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки