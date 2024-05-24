Принято неоспоримое решение: выходные в честь Дня России продлятся неделю

Неделя отдыха в июне



День России в 2024 году выпадает на среду, 12 июня, даря россиянам дополнительный выходной посреди недели. Но знаете ли вы, что этот праздник можно превратить в настоящий мини-отпуск?



Для этого достаточно взять всего два дня отпуска - и наслаждаться целой неделей отдыха!



В соответствии с законодательством, каждый работник в России имеет право на 28 календарных дней оплачиваемого отпуска в году. Сотрудник может самостоятельно выбрать удобные ему даты, согласовав их с работодателем.



В июне 2024 идеальным вариантом для отдыха станут даты с 10 по 14 число. Взяв отпуск на 10-11 и 13-14 июня, вы получите целую неделю отдыха - с 8 по 16 июня, включая выходные и праздничный день.