Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Принято неоспоримое решение: выходные в честь Дня России продлятся целую неделю

Хотели бы напомнить россиянам, что многие из них имеют возможность насладиться неделей отдыха в честь Дня России.

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Хотели бы напомнить россиянам, что многие из них имеют возможность насладиться неделей отдыха в честь Дня России. Эту возможность могут использовать все работающие, так как в некоторых регионах уже установлены соответствующие законы.

День России является государственным и официальным праздником для большинства граждан. В 2024 году этот праздник приходится на среду, что означает, что 12 июня можно будет насладиться выходным в середине недели. Некоторым сотрудникам, возможно, удастся продлить свой отпуск.

Каждый работник имеет право на оплачиваемый отпуск в любое время, и начальник не может отказать в этом. За год можно взять две недели отпуска. Если взять отпуск 10-11 и 13-14 июня, то можно насладиться целой неделей отдыха благодаря празднику в честь Дня России.

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