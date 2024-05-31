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· 16+ · Алина Алмакаева

Принято головосносящее решение: выходные в День России продлятся целую неделю

День России - отличный повод провести время с семьей, отдохнуть и набраться сил. А в 2024 году у россиян есть прекрасная возможность растянуть праздник 12 июня на несколько дней, устроив себе настоящие мини-каникулы!

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День России - отличный повод провести время с семьей, отдохнуть и набраться сил. А в 2024 году у россиян есть прекрасная возможность растянуть праздник 12 июня на несколько дней, устроив себе настоящие мини-каникулы!

Несмотря на то, что День России в этом году выпадает на среду, грамотно спланированный отпуск поможет продлить удовольствие от отдыха. Напомним, что согласно Трудовому кодексу РФ, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Планируя свой отпуск, согласуйте даты с работодателем и не забудьте про праздничные дни. Так, взяв несколько дней до или после 12 июня, вы сможете насладиться полноценным отдыхом, не тратя драгоценные дни отпуска.

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