Принято чёткое решение: выходные в День России продлятся целую неделю

Граждан России ждут выходные, многие жители могут насладиться неделей отдыха в честь Дня России. Все работающие имеют право воспользоваться этой возможностью, и в некоторых регионах уже приняты соответствующие меры.

День России отмечается как государственный и официальный праздник для большинства граждан. В 2024 году этот праздник придется на среду, что позволяет насладиться дополнительным выходным 12 июня посередине недели. Некоторым работникам удастся продлить свой отпуск.

Каждый трудящийся имеет право на оплачиваемый отпуск в любое время, и ни один руководитель не может отказать ему в этом. За год можно взять две недели отпуска. Поэтому, если сотрудник возьмет отпуск 10-11 и 13-14 июня, он сможет насладиться целой неделей отдыха благодаря праздничному дню в честь Дня России.