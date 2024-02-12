Приметы с 12 по 18 февраля: нельзя стирать, выходить из дома, а также совершать поездки

Предсказания и поверья о погоде оказывают влияние на многих людей, предвещая характер наступающего сезона и регулярно рекомендуя определенные действия. В зависимости от того, снежная или солнечная погода, в разные дни февраля делаются уникальные предсказания и рекомендации, влияющие на ожидания весны и лета. Хотя эти поверья могут показаться устаревшими, они продолжают влиять на поведение людей, особенно в сельской местности.

12 февраля: Согласно поверьям, стирать, прясть или вязать в этот день не рекомендуется, так как это может привлечь негативные события. Однако работать над идеями или разрабатывать новые проекты не стоит, так как это может привлечь негативные события. Традиционно считается, что если поставить старую обувь перед входной дверью, то это предотвратит ссоры между членами семьи в наступающем году. Ревность и гнев - плохая примета, и их следует избегать. Вовлеченным в споры людям рекомендуется помириться до Васильева дня, чтобы избежать кровной мести в наступающем году.

13 февраля: В ночь на 13 февраля лучше оставаться дома. Считается, что люди, родившиеся в этот день, - искусные ремесленники и мастера по рукоделию.

14 февраля: Считается, что погода в Трифонов день (14 февраля) предсказывает весну года. Теплая погода обещает теплую весну и последующие 30 дней.

15 февраля: Снег в этот день означает холодную и сырую весну и поздний приход лета. Облачная погода - предвестник холодов. Если на поляне (15 февраля) много звезд, то весна придет поздно. Большие сосульки на крышах обещают хороший урожай.

16 февраля: Чем раньше вы начнете работу в этот день, тем легче будет пережить приход весны. Однако не стоит надевать черную одежду или брать деньги в долг, так как это может привести к мелким неприятностям. Ожидается снежное и дождливое лето.

17 февраля: На этот день лучше не планировать дальних поездок. Также не стригите волосы, не стригите ногти и не мойте голову.

18 февраля: День святой Агафьи (18 февраля) знаменует окончание морозов и теплую погоду. Если есть мороз, то лето будет сухим и жарким. Меньше снега - сухое лето; больше мороза - жаркое лето.