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Приходя с работы, насыпаю это в носки и ношу пару часов: от усталости не остается и следа — а сон становится как у младенца

Изнурительный ритм жизни приводит к постоянной усталости

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Изнурительный ритм жизни приводит к постоянной усталости.

Возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, люди ощущают измотанность, отеки на ногах, а также часто сталкиваются с проблемами сном из-за чрезмерного напряжения нервной системы. Доктор-терапевт Дмитрий Лисин предложил простой способ, который позволит решить все эти проблемы сразу.

По приходу домой, наденьте на ноги чистые носки, в которые насыпьте по чайной ложке соли. Не снимайте носки как минимум пару часов и занимайтесь чем-либо, лишь бы не снимать их.


Этот метод поможет расслабиться, избавиться от отеков и улучшить качество сна. Используя несколько капель лавандового масла с солью, результат будет еще более эффективным.

Необходимо помнить, что данная информация представлена исключительно в ознакомительных целях, и перед началом использования метода лучше проконсультироваться с профессионалом.

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