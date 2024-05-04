Приходя с работы, насыпаю это в носки и ношу пару часов: от усталости не остается и следа — а сон становится как у младенца
Изнурительный ритм жизни приводит к постоянной усталости.
Возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня, люди ощущают измотанность, отеки на ногах, а также часто сталкиваются с проблемами сном из-за чрезмерного напряжения нервной системы. Доктор-терапевт Дмитрий Лисин предложил простой способ, который позволит решить все эти проблемы сразу.
По приходу домой, наденьте на ноги чистые носки, в которые насыпьте по чайной ложке соли. Не снимайте носки как минимум пару часов и занимайтесь чем-либо, лишь бы не снимать их.
Этот метод поможет расслабиться, избавиться от отеков и улучшить качество сна. Используя несколько капель лавандового масла с солью, результат будет еще более эффективным.
Необходимо помнить, что данная информация представлена исключительно в ознакомительных целях, и перед началом использования метода лучше проконсультироваться с профессионалом.
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