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Приходя с работы, насыпаю это в носки и ношу несколько часов: от усталости не остается и следа — а сон становится как у младенца

Известный терапевт, предложил необычный, но эффективный метод, который может помочь справиться с отеками на ногах и проблемами со сном.

dzen.ru

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В современном мире, где каждый день приходится справляться с высокими нагрузками, многие из нас возвращаются домой утомленными, с отеками на ногах и проблемами со сном.

Дмитрий Лисин, известный терапевт, предложил необычный, но эффективный метод, который может помочь справиться с этими симптомами.

По словам Лисина, всего лишь пара часов в соленых носках вечером может значительно облегчить усталость. Для этого необходимо насыпать в каждый носок по чайной ложке поваренной соли, надеть их на ноги и оставить на несколько часов. Этот метод не только способствует расслаблению, но и эффективно уменьшает отеки, а также способствует нормализации сна.

Дополнительно, для усиления эффекта, можно добавить в соль несколько капель лавандового масла, известного своими успокаивающими и релаксирующими свойствами.

Хотя этот метод может показаться необычным, он уже нашел отклик у многих, кто испытал на себе его положительное воздействие. Тем не менее, перед началом любой самостоятельной терапии рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом, чтобы избежать возможных нежелательных последствий.

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