Приходя с работы, насыпаю это в носки и ношу 2 часа: от усталости не остается и следа — а сон становится как у младенца

Жесткий ритм жизни часто приводит к хронической усталости.

Многие люди, возвращаясь домой после рабочего дня, ощущают себя измотанными, страдают от отеков на ногах и часто испытывают проблемы со сном из-за постоянного стресса. Доктор терапевт Дмитрий Лисин предложил простой метод, который поможет справиться с этими проблемами.

По его совету, придя домой, стоит надеть чистые носки, в каждый из которых предварительно засыпать по чайной ложке соли. После этого следует оставить носки на ногах минимум на пару часов, пока занимаетесь своими делами.

Этот метод не только поможет расслабиться, но и уменьшит отеки, а также улучшит сон. Применение капли лавандового масла в соль может усилить эффект.

Важно помнить, что данная информация представлена исключительно в информационных целях, и перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.