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· Ульяна Сенько

Приготовьтесь, вас ждет тихий ужас: синоптики опубликовали новый прогноз с июня по август 2024 года

Приготовьтесь, вас ждет тихий ужас: синоптики опубликовали новый прогноз с июня по август 2024 года

detki.super.ru

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Лето 2024 года в России обещает стать непривычным с точки зрения климатических условий.

Метеорологи предсказывают аномально высокие температуры, превышающие обычные показатели для этого времени года. Согласно последним прогнозам, отмечается, что начиная с июня по август страну ожидают необычайно жаркие дни.

Эксперты из различных метеорологических служб указывают, что предстоящее лето принесет температурные рекорды, которых Россия не видела в истории своих метеорологических наблюдений. В частности, регионы как Москва, Калининград, Тверь и Калуга ожидают повышение температур до плюс 35 градусов Цельсия. Аналогичная ситуация предвидится и в других частях страны, включая Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток, где температура может превысить обычные показатели на семь градусов.

Происхождение такой аномалии специалисты связывают с феноменом Эль-Ниньо – колебаниями температуры воды в Тихом океане, которые влияют на погодные условия по всему миру. По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, именно Эль-Ниньо оказывает значительное воздействие на климатические условия в ряде российских регионов, приводя к установлению новых температурных рекордов.

Таким образом, лето 2024 года обещает стать испытанием для россиян, привыкших к более умеренным летним температурам. Новые прогнозы подчеркивают важность адаптации к меняющимся климатическим условиям и необходимость готовности к возможным погодным катаклизмам, связанным с глобальными климатическими изменениями.

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