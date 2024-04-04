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Приготовьтесь, вас ждет тихий ужас: синоптики опубликовали новый летний прогноз на 2024 год

Приготовьтесь, вас ждет тихий ужас: синоптики опубликовали новый летний прогноз на 2024 год

bloomberg.com

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Эксперты метеорологии предоставили новый прогноз, который предсказывает необычайные климатические условия для России на лето 2024 года.

Синоптики из различных учреждений сходятся во мнении, что предстоящие месяцы июня, июля и августа принесут с собой неожиданные и экстремальные погодные явления.

Отмечается, что температурные показатели достигнут беспрецедентных высот. Ожидается, что в таких городах, как Москва, Калининград, Тверь и Калуга, температура воздуха может подняться до отметок в 35 градусов Цельсия, установив новые исторические рекорды. Экстремальная жара ожидается и в других регионах, включая Дальний Восток, Урал, Сибирь и Поволжье, где средняя температура превысит обычные значения на семь градусов.

Основной фактор, влияющий на такие изменения, — явление Эль-Ниньо, характеризующееся аномальными колебаниями температуры океанических вод. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ, именно Эль-Ниньо окажет существенное влияние на погодные условия в регионах, прилегающих к Тихому океану, таких как Приморский край, Сахалин и Хабаровский край, где следует ожидать новых температурных максимумов.

Таким образом, научный сообщество призывает граждан к осознанной подготовке к предстоящему сезону, который обещает стать одним из самых жарких в современной истории метеорологических наблюдений России.

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