Приготовьтесь, вас ждет тихий ужас: синоптики опубликовали новый летний прогноз на 2024 год
bloomberg.com
Эксперты метеорологии предоставили новый прогноз, который предсказывает необычайные климатические условия для России на лето 2024 года.
Синоптики из различных учреждений сходятся во мнении, что предстоящие месяцы июня, июля и августа принесут с собой неожиданные и экстремальные погодные явления.
Отмечается, что температурные показатели достигнут беспрецедентных высот. Ожидается, что в таких городах, как Москва, Калининград, Тверь и Калуга, температура воздуха может подняться до отметок в 35 градусов Цельсия, установив новые исторические рекорды. Экстремальная жара ожидается и в других регионах, включая Дальний Восток, Урал, Сибирь и Поволжье, где средняя температура превысит обычные значения на семь градусов.
Основной фактор, влияющий на такие изменения, — явление Эль-Ниньо, характеризующееся аномальными колебаниями температуры океанических вод. По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра РФ, именно Эль-Ниньо окажет существенное влияние на погодные условия в регионах, прилегающих к Тихому океану, таких как Приморский край, Сахалин и Хабаровский край, где следует ожидать новых температурных максимумов.
Таким образом, научный сообщество призывает граждан к осознанной подготовке к предстоящему сезону, который обещает стать одним из самых жарких в современной истории метеорологических наблюдений России.
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