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«Приготовьтесь к ужасу с 21 марта»: синоптики сказали, что начнется в четверг

«Приготовьтесь к ужасу с 21 марта»: синоптики сказали, что начнется в четверг

photocentra.ru

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Метеорологи заявляют о приближении нового климатического потрясения, ожидаемого начиная с 21 марта, когда погодные условия в различных регионах существенно изменятся, причём в каждом из них — по-своему.

Эксперты по погоде отмечают, что первыми испытают резкую смену погоды регионы Сибири, где начало рабочей недели порадовало аномально тёплой погодой. В частности, в Новосибирске температура воздуха поднялась до +5C, предоставив местным жителям мимолетную надежду на приход весны.

Однако уже к четвергу наступит резкое понижение температуры, которое окунёт регион обратно в зимнюю стужу. В Новосибирске температура опустится до -4...-5C днём и до -10C ночью. Впоследствии, хотя на выходных погода снова потеплеет, следующая неделя принесет с собой морозы до -15C.

В восточных районах, например в Амурской области, предстоит ещё более суровое испытание погодой. Во второй половине недели здесь ожидается мощный шторм с сильным снегопадом и мокрым снегом, создавая риск образования наледи на проводах и дорогах, а тротуары станут опасно скользкими. Ветер усилится до 22 м/с, и после ухода циклона в регион придёт холодный воздух, опустив температуру до -20C и ниже, сообщает PRIMPRESS.

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