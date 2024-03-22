«Приготовьтесь к тихому ужасу»: синоптики сказали, что начнется в конце текущей недели

Метеорологи бьют тревогу о приближении суровых погодных условий, которые ожидаются в различных частях страны к концу текущей недели.

Особенно остро изменение климата отразится на Сибири, где после аномального потепления население столкнется с возвратом зимних холодов. В Новосибирске, где температура воздуха ранее достигала плюсовых отметок, ожидается резкое похолодание до минусовых значений, что значительно изменит повседневную жизнь граждан.

Синоптики также предупреждают о надвигающемся шторме в Амурской области, сопровождающемся сильными снегопадами и гололедом, что создаст сложные условия для передвижения. Усиление ветра до 22 метров в секунду и снижение температуры до минус 20 градусов и ниже добавит вызовов для жителей региона. Власти и метеорологи призывают граждан к бдительности и предосторожности, особенно водителей и пешеходов, в преддверии предстоящих погодных испытаний.