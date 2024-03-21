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«Приготовьтесь к тихому ужасу»: синоптики сказали, что начнется в четверг, 21 марта

«Приготовьтесь к тихому ужасу»: синоптики сказали, что начнется в четверг, 21 марта

goodfon.ru

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Специалисты по метеорологии предостерегают о приближении необычных климатических изменений, ожидаемых уже с 21 марта, причем эти изменения обещают быть особенно ощутимыми в ряде российских регионов.

Ожидается, что к концу рабочей недели многие районы ощутят значительное ухудшение погодных условий, превращающееся в настоящее испытание для жителей.

Метеорологи отмечают, что особенно заметное изменение погоды затронет Сибирь, где после необычного потепления, достигшего плюс пяти градусов в Новосибирске, наступит резкое похолодание. Температуры стремительно упадут, и уже к концу недели регион окажется во власти зимней погоды, с температурами, опускающимися до значительных минусов.

Помимо Сибири, ожидается, что экстремальные погодные условия затронут и другие восточные регионы, включая Амурскую область, где предвидится настоящий шторм с сильными снегопадами и образованием гололеда. Сильные ветра и резкое падение температур добавят трудностей для жителей этих районов.

Эти предстоящие климатические изменения подчеркивают необходимость быть готовым к неожиданным и суровым условиям, особенно для тех, кто проживает в регионах, подверженных таким резким изменениям погоды.

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