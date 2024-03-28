Приготовьтесь к тихому ужасу: синоптики поделились новым прогнозом с июня по август 2024 года

Эксперты прогнозируют, что лето 2024 года в России установит температурные рекорды из-за влияния глобального климатического явления Эль-Ниньо.

Ожидается, что температура воздуха в ряде регионов, в том числе в Москве, Калининграде, Твери и Калуге, может достичь отметки в 35 градусов Цельсия, что будет значительно выше обычных значений. По словам синоптиков, это станет самым теплым летом за всю историю метеорологических измерений в стране, с температурой на семь градусов выше нормы.

Особое внимание уделяется воздействию Эль-Ниньо на климат России, особенно на регионы, прилегающие к Тихому океану, такие как Приморский край, Сахалин и Хабаровский край, где также прогнозируются беспрецедентные показатели температуры. Эль-Ниньо, характеризующееся аномальным повышением температуры поверхности океана, в этом году ожидается в особенно сильной форме, что, как подчеркивает Роман Вильфанд из Гидрометцентра России, внесет свой вклад в глобальное потепление и приведет к установлению новых климатических рекордов не только в России, но и по всей планете.

Такие изменения климата могут повлиять на различные аспекты жизни, включая сельское хозяйство, водоснабжение и здравоохранение, поскольку высокие температуры могут способствовать увеличению числа тепловых ударов и других связанных с жарой заболеваний. В связи с этим эксперты подчеркивают важность адаптации к изменениям климата и внедрения мер по снижению уязвимости к его негативным последствиям.