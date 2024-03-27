Новости России
· Ульяна Сенько

Приготовьтесь к тихому ужасу: синоптики опубликовали новый прогноз с июня по август 2024 года

Приготовьтесь к тихому ужасу: синоптики опубликовали новый прогноз с июня по август 2024 года

synthoscope.wordpress.com

Подписаться в Telegram

Метеорологи представили обновленный прогноз погоды для предстоящего лета, анонсируя, что сезон будет непривычно жарким для России.

Лето 2024 года обещает стать одним из самых горячих периодов, превосходя все предыдущие метеорологические записи.

Эксперты подчеркивают, что жаркие месяцы поразят своей интенсивностью, предвещая температурные пики до 35 градусов Цельсия в таких городах, как Москва, Калининград, Тверь и Калуга — уровень тепла, который ранее не фиксировался. Экстремальная жара охватит и другие регионы, включая Дальний Восток, Урал, Сибирь и Поволжье, где средняя температура превысит норму на 7 градусов.

Главной причиной такой погодной аномалии эксперты называют Эль-Ниньо — тепловые колебания в Тихом океане, которые в этом году достигнут своего пика. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, отметил, что явление Эль-Ниньо особенно повлияет на Приморский край, Сахалин и Хабаровский край, предвещая здесь рекордно высокие температуры.

Согласно прогнозам, лето 2024 года будет не только жарким, но и исторически значимым в контексте глобальных климатических изменений, с новыми температурными рекордами, которые ожидаются по всему миру.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Интересное в Казани

день назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

откуда заводятся клопы

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

вакуумно роликовый массаж в новосибирске в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Казани

20 часов назад

В центре Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Новости Татарстана

3 часа назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

ТЦ «Бахетле» под Казанью продали компании «Максим»
Новости Казани
день назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

8 минут назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Интересное в Казани

день назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности

Новости Татарстана

53 минуты назад

«Автодор» порекомендовал водителям не ездить по трассе М-12

Новости Казани

час назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
4 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

час назад

В Казани усилили работы по очистке ливневой канализации из-за непогоды

Новости Казани

2 часа назад

Рейс из Казани в Египет был задержан на 12 часов из-за непогоды

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека
Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам
Интересное в Казани
5 дней назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам