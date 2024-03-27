Приготовьтесь к тихому ужасу: синоптики опубликовали новый прогноз с июня по август 2024 года

Метеорологи представили обновленный прогноз погоды для предстоящего лета, анонсируя, что сезон будет непривычно жарким для России.

Лето 2024 года обещает стать одним из самых горячих периодов, превосходя все предыдущие метеорологические записи.

Эксперты подчеркивают, что жаркие месяцы поразят своей интенсивностью, предвещая температурные пики до 35 градусов Цельсия в таких городах, как Москва, Калининград, Тверь и Калуга — уровень тепла, который ранее не фиксировался. Экстремальная жара охватит и другие регионы, включая Дальний Восток, Урал, Сибирь и Поволжье, где средняя температура превысит норму на 7 градусов.

Главной причиной такой погодной аномалии эксперты называют Эль-Ниньо — тепловые колебания в Тихом океане, которые в этом году достигнут своего пика. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, отметил, что явление Эль-Ниньо особенно повлияет на Приморский край, Сахалин и Хабаровский край, предвещая здесь рекордно высокие температуры.

Согласно прогнозам, лето 2024 года будет не только жарким, но и исторически значимым в контексте глобальных климатических изменений, с новыми температурными рекордами, которые ожидаются по всему миру.