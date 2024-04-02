Метеорологи предсказывают необычайно жаркое лето в России, основывая свои прогнозы на последних климатических данных.

По анализу специалистов, летние месяцы 2024 года принесут с собой температурные аномалии, которые могут стать беспрецедентными за всю историю метеорологических наблюдений в стране.

Исследователи утверждают, что эта тенденция к экстремальным погодным условиям является частью более широкого климатического изменения, вызванного явлением Эль-Ниньо – периодическим колебанием температур в Тихом океане, которое оказывает сильное влияние на погодные условия по всему миру.

В частности, ожидается, что в ряде регионов России, включая Москву и Уральский регион, температуры могут достичь экстремальных значений вплоть до 35 градусов Цельсия. Эти изменения не только приведут к неудобствам для населения, но и потенциально повлияют на сельское хозяйство, водоснабжение и природные экосистемы.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, особо подчеркнул, что регионы, прилегающие к Тихому океану, такие как Приморский край и Сахалин, должны особенно готовиться к возможным рекордным температурам и связанным с ними последствиям.

Предоставленные прогнозы призваны подготовить общественность и правительственные органы к предстоящим климатическим вызовам, подчеркивая необходимость разработки и реализации адаптационных стратегий.