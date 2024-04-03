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· Ульяна Сенько

Приготовьтесь к тихому ужасу: синоптики опубликовали новый летний прогноз на 2024 год

Приготовьтесь к тихому ужасу: синоптики опубликовали новый летний прогноз на 2024 год

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Метеорологические службы России выпустили новый прогноз погоды на предстоящее лето, предсказывая необычайно жаркие месяцы для всей страны.

Специалисты предупреждают, что лето 2024 года может стать одним из самых горячих за всю историю погодных наблюдений в регионе.

По данным синоптиков, температура воздуха с июня по август может достигнуть экстремальных отметок, особенно в таких городах, как Москва, Калининград, Тверь и Калуга, где столбики термометров могут показать до 35 градусов Цельсия. Такая погода предвещает аномалию для Урала, Сибири, Дальнего Востока и Поволжья, где температура также значительно превысит обычные значения.

Эксперты связывают эти изменения с явлением Эль-Ниньо — колебаниями температуры воды в океане, которые влияют на климатические условия по всему миру. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, указывает на особое влияние этого феномена на прибрежные регионы, такие как Приморский край, Сахалин и Хабаровский край, где следует ожидать самые высокие показатели температур.

Этот прогноз подчеркивает необходимость подготовки к возможным последствиям жаркого лета, включая риски для здоровья и возможное воздействие на сельское хозяйство и экосистемы. Гражданам и властям предстоит продумать меры предосторожности для минимизации влияния предстоящих аномальных погодных условий.

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