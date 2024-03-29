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· Ульяна Сенько

Приготовьтесь к тихому кошмару: синоптики опубликовали новый прогноз с июня по август 2024 года

Приготовьтесь к тихому кошмару: синоптики опубликовали новый прогноз с июня по август 2024 года

4tololo.ru

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Метеорологи предупреждают: предстоящее лето в России обещает быть необычно жарким.

Специалисты из различных погодных служб анонсировали, что температурные показатели с июня по август могут превысить все предыдущие рекорды. Так, в ряде городов, включая Москву и Калининград, ожидается, что столбики термометров могут достигнуть отметки в 35 градусов. Повышенные температуры также ожидаются на Дальнем Востоке, в Уральском регионе и Поволжье.

По мнению экспертов, главным фактором, влияющим на такую аномальную погоду, является явление Эль-Ниньо - изменение температуры поверхностного слоя океана, которое оказывает мощное влияние на климат. Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, особо отметил, что это явление будет особенно заметно в регионах, прилегающих к Тихому океану, таких как Приморский край и Сахалин.

Такой прогноз вызывает определенную тревогу, поскольку крайне высокие температуры могут иметь серьезные последствия как для окружающей среды, так и для жизни людей. Поэтому эксперты призывают жителей страны к готовности принять необходимые меры предосторожности во время предстоящего летнего периода.

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