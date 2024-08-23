Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Приготовьтесь к экстремальному похолоданию: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для россиян

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометео...

usgg.ru

Подписаться в Telegram

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометеорологического центра РФ, предупреждает о высокой вероятности появления климатического феномена Ла-Нинья уже этой осенью.

Вероятность этого события, по его словам, достигает 60-70%. Тем не менее, ожидаемое влияние Ла-Ниньи на погодные условия окажется не таким значительным, как в предыдущие разы. Причиной этому служит необычно высокая температура вод в мировом океане вне тропической зоны.

В недавнем интервью агентству ТАСС Роман Вильфанд выразил высокую уверенность в том, что климатическое явление Ла-Нинья возникнет этой осенью. Однако он также отметил, что влияние этого явления на погоду может быть менее заметным, чем обычно, из-за аномально высокой температуры океанских вод вне тропиков. Это явление следует за чрезвычайно мощным Эль-Ниньо, которое ранее привело к существенному увеличению температуры в водах умеренных широт Атлантического и Тихого океанов, что также способствует текущим аномалиям в климатических условиях.

Вильфанд также указал на важную взаимосвязь между температурой атмосферы и океана, что играет ключевую роль в процессах изменения климата. Он отметил, что текущий год уже показывает более высокие температурные показатели, чем предыдущий год. «С начала текущего года мы фиксируем повышение температур по сравнению с 2023 годом, и все указывает на то, что эта тенденция продолжится», — подчеркнул он.

Такие данные подтверждают тенденцию к глобальному потеплению, что делает предстоящие осенне-зимний периоды особенно значимыми для наблюдений и прогнозов климатических изменений, которые влияют на всю планету.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

как защитить вентиляционные ходы от тараканов

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

покраска потолка цена за м2 в Уфе

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка