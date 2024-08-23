Приготовьтесь к экстремальному похолоданию: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для россиян

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометеорологического центра РФ, предупреждает о высокой вероятности появления климатического феномена Ла-Нинья уже этой осенью.

Вероятность этого события, по его словам, достигает 60-70%. Тем не менее, ожидаемое влияние Ла-Ниньи на погодные условия окажется не таким значительным, как в предыдущие разы. Причиной этому служит необычно высокая температура вод в мировом океане вне тропической зоны.

В недавнем интервью агентству ТАСС Роман Вильфанд выразил высокую уверенность в том, что климатическое явление Ла-Нинья возникнет этой осенью. Однако он также отметил, что влияние этого явления на погоду может быть менее заметным, чем обычно, из-за аномально высокой температуры океанских вод вне тропиков. Это явление следует за чрезвычайно мощным Эль-Ниньо, которое ранее привело к существенному увеличению температуры в водах умеренных широт Атлантического и Тихого океанов, что также способствует текущим аномалиям в климатических условиях.

Вильфанд также указал на важную взаимосвязь между температурой атмосферы и океана, что играет ключевую роль в процессах изменения климата. Он отметил, что текущий год уже показывает более высокие температурные показатели, чем предыдущий год. «С начала текущего года мы фиксируем повышение температур по сравнению с 2023 годом, и все указывает на то, что эта тенденция продолжится», — подчеркнул он.

Такие данные подтверждают тенденцию к глобальному потеплению, что делает предстоящие осенне-зимний периоды особенно значимыми для наблюдений и прогнозов климатических изменений, которые влияют на всю планету.