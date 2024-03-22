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· Артем Акчурин

Приготовьте диетические пирожки за 10 минут: потребуется всего два ингредиента

Приготовьте диетические пирожки за 10 минут: потребуется всего два ингредиента

azerbaijan_stockers/freepik

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Творожные продукты стали неотъемлемой частью нашего рациона, популярнось которых наблюдается повсеместно. Пирожки с творогом, запеканки, сырники — это лишь некоторые из многочисленных вариантов употребления творога. Тем не менее, в древности данный продукт не пользовался большой популярностью из-за своего вкуса и склонности к скоропорчиванию. Сообщает souspark.ru.

Женщины, сталкивавшиеся с тем, что молоко быстро превращается в творог, начали исследовать различные способы его использования в кулинарии. Исследования археологов показывают, что творог впервые был признан ценным продуктом на Востоке. Со временем его употребление распространилось в Европу, где творог стал основным ингредиентом для множества кулинарных шедевров.

Ингредиенты:
- 100 мл кефира;
- 100 г творога;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки сахара;
- ½ чайной ложки соли;

- 500 г муки;
- 10 г разрыхлителя.

Способ приготовления:
1. В кефир добавляем творог, яйцо, сахар и соль, тщательно перемешиваем.
2. Постепенно добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое тесто.
3. Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут. Затем раскатываем его толщиной 4-5 мм и нарезаем на прямоугольные пластинки размером 10х5 см.
4. Обжариваем пластинки на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.
5. В результате вы получите простые и вкусные творожные пирожки.

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