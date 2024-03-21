Приготовьте диетические пирожки за 10 минут: нужно всего 2 ингредиента

Творожные изделия теперь незаменимая часть нашего питания. Пирожки с творогом, запеканки, сырники - они встречаются повсюду. Но в древности творог не пользовался особой популярностью. Возможно, это было связано с его вкусом и склонностью к быстрой порче. Рецепт был опубликован на souspark.ru.



Женщины, которые сталкивались с тем, что молоко в доме превращается в творог, стремились использовать его для готовки различных блюд. По археологическим данным, творог впервые приобрел популярность на Востоке. Оттуда его использование распространилось в Европу, где из него создавали множество кулинарных шедевров.



Ингредиенты:

- 100 мл кефира;

- 100 г творога;

- 1 яйцо;

- 2 ст.л. сахара;



- ½ ч.л. соли;- 500 г муки;- 10 г разрыхлителя.Способ приготовления:1. В кефир добавляем творог, яйцо, сахар и соль, тщательно перемешиваем.2. Постепенно добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое тесто.3. Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут. Затем раскатываем его толщиной 4-5 мм и нарезаем на прямоугольные пластинки размером 10х5 см.4. Обжариваем пластинки на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.5. Получаем простые и вкусные творожные пирожки.