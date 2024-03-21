Приготовьте диетические пирожки за 10 минут: нужно всего 2 ингредиента
azerbaijan_stockers/freepik
Творожные изделия теперь незаменимая часть нашего питания. Пирожки с творогом, запеканки, сырники - они встречаются повсюду. Но в древности творог не пользовался особой популярностью. Возможно, это было связано с его вкусом и склонностью к быстрой порче. Рецепт был опубликован на souspark.ru.
Женщины, которые сталкивались с тем, что молоко в доме превращается в творог, стремились использовать его для готовки различных блюд. По археологическим данным, творог впервые приобрел популярность на Востоке. Оттуда его использование распространилось в Европу, где из него создавали множество кулинарных шедевров.
Ингредиенты:
- 100 мл кефира;
- 100 г творога;
- 1 яйцо;
- 2 ст.л. сахара;
- 500 г муки;
- 10 г разрыхлителя.
Способ приготовления:
1. В кефир добавляем творог, яйцо, сахар и соль, тщательно перемешиваем.
2. Постепенно добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое тесто.
3. Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут. Затем раскатываем его толщиной 4-5 мм и нарезаем на прямоугольные пластинки размером 10х5 см.
4. Обжариваем пластинки на растительном масле до золотистого цвета с обеих сторон.
5. Получаем простые и вкусные творожные пирожки.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань