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Придется разбирать чемоданы, в Турцию больше никто не полетит: россиянам закрыли перелёты до популярного курорта — ограничения действуют с августа

В свете недавних новостей, любители отдыха на т...

bangkokbook.ru

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В свете недавних новостей, любители отдыха на турецких курортах из Архангельска столкнутся с ограничениями в доступности прямых чартерных рейсов.

Согласно данным из надежных туристических ресурсов, прямые рейсы в Анталью прекратились с 23 июля, причем последний вылет был намечен на 22 июля. Пассажиры, возвращающиеся из Турции, будут прилетать исключительно в Москву, в аэропорт Шереметьево.

Туристы, запланировавшие поездку из Архангельска в сентябре, сейчас оказались в сложной ситуации и ищут альтернативные варианты. Отмена рейсов обычно связана с низкой заполняемостью, однако поездки в Анталью всегда пользовались высоким спросом среди путешественников из этого региона.

Аналогичная ситуация складывается и в Сыктывкаре, где после 19 июля также прекратились чартерные рейсы авиакомпании Southwind в Турцию. Последний рейс оттуда был запланирован на 25 июля с возвращением в аэропорт Внуково.

Впрочем, жители Сыктывкара не останутся без вариантов отдыха: остаток летнего сезона предложит им альтернативные туры в Турцию с вылетами из Москвы и Казани. Эта информация подтверждена изданием Tourdom, специализирующимся на туристических новостях. Таким образом, несмотря на некоторые ограничения, желающие всё же смогут насладиться летним отдыхом на любимых курортах.

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