Придется работать 6 дней подряд: как изменился график в преддверии майских праздников

Этой весной российские работники столкнутся с изменениями в распорядке рабочих дней, охватывающих всю страну.

Согласно информации от Роструда, апрель ознаменуется введением шестидневной рабочей недели в связи с наступающими праздниками в мае. С 22 по 27 апреля предписано трудиться, при этом 27-е, выпадающее на субботу, обозначено как день с урезанными рабочими часами.

После этого наступит четыре дня отсыпа, начиная с 28 апреля и заканчивая 1 мая, предоставляя возможность отдохнуть и праздновать.

В мае праздничные дни не закончатся, добавляя еще четыре выходных вокруг 9 мая, Дня Победы. Поскольку этот день выпадает на четверг, последующие дни до воскресенья также будут нерабочими. В преддверии этого события, 8 мая, который является средой, будет работать по сокращенному графику, что подтверждено производственным календарем.