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Придется отказаться от всех льгот в апреле: в России пенсионерам объявили о крупном сюрпризе

Придется отказаться от всех льгот в апреле: в России пенсионерам объявили о крупном сюрпризе

flectone.ru

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Российские пенсионеры сталкиваются с новым финансовым введением, которое позволит им увеличить свой месячный доход за счет замены традиционных льгот на денежные выплаты.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева рассказала о деталях этой схемы, которая станет доступна начиная с апреля текущего года.

Помимо стандартных пенсионных начислений, многие пенсионеры имеют право на различные льготы. Теперь им предоставляется возможность выбора: сохранить эти льготы или же обменять их на дополнительные финансовые средства.

С введением этой программы пенсионеры могут принять решение об отказе от льгот в обмен на денежные компенсации. Это предложение позволяет пенсионерам более гибко управлять своими финансами, например, в Москве пенсионеры получат 503 рубля за отказ от бесплатного проезда, 1 473 рубля за отказ от бесплатных лекарств и 251 рубль за отказ от льгот на пригородный транспорт.

Это изменение предлагает пенсионерам новую степень свободы в управлении своими средствами, предоставляя им возможность улучшить свое финансовое положение и получить дополнительные средства для своих нужд.

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