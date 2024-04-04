Придется отказаться от всех льгот в апреле: в России пенсионерам объявили о крупном сюрпризе

Российские пенсионеры сталкиваются с новым финансовым введением, которое позволит им увеличить свой месячный доход за счет замены традиционных льгот на денежные выплаты.

Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева рассказала о деталях этой схемы, которая станет доступна начиная с апреля текущего года.

Помимо стандартных пенсионных начислений, многие пенсионеры имеют право на различные льготы. Теперь им предоставляется возможность выбора: сохранить эти льготы или же обменять их на дополнительные финансовые средства.

С введением этой программы пенсионеры могут принять решение об отказе от льгот в обмен на денежные компенсации. Это предложение позволяет пенсионерам более гибко управлять своими финансами, например, в Москве пенсионеры получат 503 рубля за отказ от бесплатного проезда, 1 473 рубля за отказ от бесплатных лекарств и 251 рубль за отказ от льгот на пригородный транспорт.

Это изменение предлагает пенсионерам новую степень свободы в управлении своими средствами, предоставляя им возможность улучшить свое финансовое положение и получить дополнительные средства для своих нужд.