Придется отказаться от всех льгот с апреля: российским пенсионерам объявили о крупном сюрпризе

В России пенсионерам предложена новая возможность увеличить свой доход, выбрав монетизацию своих льгот.

Согласно информации от эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, с апреля текущего года пожилые граждане могут добровольно отказаться от одной или нескольких льгот в обмен на дополнительные денежные выплаты.

Льготы, предоставляемые государством пенсионерам, часто включают бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки в магазинах или бесплатное медицинское обслуживание. Некоторые регионы предлагают пенсионерам возможность заменить эти натуральные льготы на денежные компенсации, что дает больше гибкости в использовании средств.

В столице, например, пенсионер, отказавшийся от бесплатного проезда, может получить ежемесячную доплату в размере 503 рублей. Похожие схемы компенсаций предусмотрены и за другие виды льгот. Так, отказ от бесплатных лекарственных средств принесет дополнительные 1 473 рубля в месяц, а отказ от бесплатного проезда на пригородном транспорте увеличит ежемесячный доход на 251 рубль.

Эта мера направлена на то, чтобы предоставить пенсионерам больше контроля над собственными финансами и возможность самостоятельно решать, как лучше использовать предоставляемые государством средства. Пенсионерам советуют оценить свои потребности и принять решение, которое наилучшим образом соответствует их личной ситуации.