«Придется делиться всем»: российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз

В России недавно был запущен инновационный проект, направленный на поддержку одиноких пожилых людей.

Эксперимент предусматривает обязательное участие пенсионеров в обмене информацией о своем самочувствии и возможности вызова помощи в случае необходимости. Пенсионный эксперт Сергей Власов, отмечает, что данная инициативка уже начала охватывать различные регионы страны.

Суть проекта заключается в выдаче специальных браслетов пенсионерам, которые оснащены GPS-трекером для контроля за их местонахождением. Эти устройства, по словам Власова, выглядят как стильные часы, но имеют возможности анализа пульса, давления и даже обнаружения падений старших людей. При возникновении проблем у пожилого человека достаточно нажать кнопку на браслете, чтобы вызвать помощь.

Один из ключевых моментов этой инициативы - это обмен данными о здоровье участников между собой. Это позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и предотвращать возможные происшествия. Согласно статистике, аналогичные устройства уже спасли жизни в некоторых областях России, таких как Белгородская и Нижегородская области.

Программа охватывает мужчин от 60 лет и женщин от 50 лет, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Цель данного проекта заключается в повышении безопасности и уровня комфорта одиноких пожилых людей, обеспечивая им быстрый доступ к необходимой помощи в случае необходимости.