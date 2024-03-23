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· Артем Акчурин

«Придется делиться всем»: российских пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз

«Придется делиться всем»: российских пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз

dzen.ru

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В последнее время в России стартовал эксперимент, направленный на участие одиноких пожилых людей.

Предполагается, что пенсионеры будут обязаны предоставлять информацию о своем состоянии и при необходимости вызывать помощь. Специалист по вопросам пенсий, Сергей Власов, сообщает о поэтапном внедрении этой программы в различные регионы страны.

Суть эксперимента заключается в выдаче специальных браслетов пожилым людям, позволяющих отслеживать их местоположение с помощью GPS-трекера. Эти устройства, по словам Власова, выглядят как обычные наручные часы, но способны отслеживать пульс, кровяное давление и даже обнаруживать падения пожилых людей. При возникновении проблем человек может нажать кнопку на браслете и вызвать помощь.

Один из важных аспектов этой программы – обмен информацией об участниках проекта между ними. Это позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и предотвращать происшествия. По статистике, подобные устройства уже спасли жизни в ряде регионов России, включая Белгородскую и Нижегородскую области.

Проект охватывает мужчин в возрасте 60 лет и старше, а также женщин в возрасте 50 лет и старше, которые нуждаются в поддержке. Целью этой инициативы является повышение безопасности и улучшение качества жизни одиноких пожилых людей, обеспечивая им быстрый доступ к помощи в случае необходимости.

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