«Придется делиться». Пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет огромный сюрприз с 12 августа

В России стартует экспериментальный проект, направленный на повышение безопасности одиноких пенсионеров. О его подробностях рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов.

Суть инициативы, запущенной сразу в нескольких регионах страны, — предоставление одиноким пожилым людям специальных устройств, способных автоматически вызывать помощь в экстренных ситуациях. Гаджеты, выполненные в виде браслетов или кулонов, оснащены датчиками, фиксирующими падение или резкое ухудшение самочувствия. Сигнал тревоги будет мгновенно передаваться в службу реагирования, которая обеспечит оперативное прибытие помощи.

Безусловно, такая мера выглядит своевременной и необходимой, ведь именно одинокие пенсионеры чаще всего оказываются беспомощными в случае бытовых травм или внезапных проблем со здоровьем. Однако, как отметил Сергей Власов, участие в проекте предполагает предоставление пожилыми людьми определённой персональной информации, необходимой для эффективной работы системы.

Вопрос о том, насколько оправдан такой "обмен" безопасности на личные данные, остаётся открытым и требует дальнейшего обсуждения. Важно обеспечить не только техническую сторону проекта, но и разработать чёткие механизмы защиты персональной информации, исключив любые возможности её использования в корыстных целях.