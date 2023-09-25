Придется делиться: пенсионеров, которые живут в двухкомнатной квартире ждет сюрприз уже в конце сентября

Сообщается о новой инициативе, которая коснется пенсионеров с 24 сентября. Они будут обязаны предоставлять специалистам различную информацию в своих интересах. Особенно это затронет тех, кто проживает в двухкомнатных квартирах. Эту новость подтверждает пенсионный эксперт Анастасия Киреева, как сообщает PRIMPRESS.

По словам Киреевой, данная возможность предоставляется пенсионерам в разных регионах. Проблема касается пожилых граждан, которые по причине возраста или здоровья не в состоянии полностью обеспечивать себе уход. Часто они живут в квартирах с двумя комнатами, что еще больше увеличивает их уязвимость.

"В какой-то момент, переходя из одной комнаты в другую, пожилой человек может упасть. Если рядом нет родственников или друзей, ситуация может стать опасной. Власти решили предусмотреть таким пенсионерам специальные браслеты, которые оснащены GPS-технологией", - пояснила пенсионный эксперт.

Такие браслеты с тревожной кнопкой помогут пожилым гражданам вызвать помощь при необходимости. Если пенсионер внезапно покинет дом и пропадет, его можно будет найти с помощью этого браслета.

"Также устройства позволят пожилым людям делиться информацией о своем самочувствии без стеснения. Если внезапно почувствует себя плохо ночью, можно нажать на кнопку, и на место приедет скорая помощь, которая спасет жизнь пенсионеру", - добавила Киреева.

Кроме этого, с помощью браслета можно вызвать социального работника или другую специализированную службу при необходимости. Браслеты будут выдаваться по запросу в региональных отделениях социальной защиты. Многие пенсионеры смогут воспользоваться этой новой возможностью уже с 24 сентября.