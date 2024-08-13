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«Придется давать и другим». Пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 12 августа

В России стартует пилотный проект, направленный...

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В России стартует пилотный проект, направленный на повышение безопасности одиноких пенсионеров. В его рамках пожилым людям будут бесплатно предоставляться специальные устройства – браслеты или кулоны с тревожной кнопкой. В случае падения или другой экстренной ситуации, датчики автоматически вызовут службу помощи.

Кому положен "тревожный браслет"?

Получить устройство смогут одинокие женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие самостоятельно.

Цена безопасности: личные данные в обмен на устройство

Важный нюанс — для участия в программе пенсионерам необходимо предоставить организаторам доступ к личным данным.

Двойственность ситуации

С одной стороны, проект несомненно актуален и потенциально способен спасти жизни и здоровье многих пожилых людей.

С другой стороны, возникают вопросы о конфиденциальности и безопасности личных данных пенсионеров. Каким образом будет обеспечиваться их защита? Кто и с какой целью сможет получить доступ к этой информации?

Пока на эти вопросы нет ответов. Поэтому пенсионерам, которым предлагают установить "тревожную кнопку", стоит тщательно взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать решение. Важно понимать, какую цену – возможно, не только метафорическую – придется заплатить за чувство защищенности.

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