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Придет в Россию 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики резко изменили прогноз на конец месяца

Метеорологи представили прогноз погоды на конец...

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Метеорологи представили прогноз погоды на конец ноября, и он обещает настоящий приход зимы. Уже с 18 ноября холодные воздушные массы с севера охватят многие регионы страны, принеся значительное похолодание, снегопады и порывы сильного ветра.

По данным Gismeteo, на значительной части территории России начнутся морозы, а холодные северные ветры усилят ощущение холода.

Похолодание и морозные ветры

Сильное понижение температуры ожидается в центральных регионах России, где дневные температуры составят –7 градусов, а ночные — около –5 градусов. Однако, учитывая северный ветер, который достигнет значительной силы, ощущения холода будут более суровыми — как будто на улице –12 градусов. Такой резкий перепад температуры и сильный ветер станут вызовом для тех, кто вынужден проводить время на улице.

Снегопады и условия на дорогах

С приходом холодного фронта начнутся обильные снегопады, что создаст трудности для автомобилистов и пешеходов. Повышается риск образования наледи, а ухудшение видимости и скользкие дороги потребуют особой осторожности от водителей. Сотрудники дорожных служб уже предупреждают о готовности усилить меры по уборке снега и обработке дорог противогололедными средствами.

Советы для подготовки к зимнему похолоданию

Жителям центральных и северных регионов России рекомендуется подготовиться к резкому ухудшению погоды и принятию мер предосторожности:

  • Одевайтесь по погоде: не забывайте о теплой одежде, защищающей от ветра и низких температур.
  • Будьте внимательны на дорогах: автомобилистам стоит быть особо осторожными и учитывать скользкое покрытие.
  • Следите за здоровьем: сильный мороз и ветер могут стать причиной обострения хронических заболеваний, особенно у людей с проблемами дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Метеорологи подчеркивают, что конец ноября станет лишь началом зимних холодов. В дальнейшем температура продолжит снижаться, что говорит о раннем и продолжительном зимнем сезоне. Жителям регионов стоит быть готовыми к холодным дням и принять необходимые меры безопасности.

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