Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Придет сразу две пенсии: пенсионеров ошарашили новой выплатой к новогодним праздникам

В декабре 2024 года российские пенсионеры стану...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

В декабре 2024 года российские пенсионеры станут участниками уникального события: в этом месяце они получат сразу две пенсионные выплаты.

Причина столь необычного изменения графика заключается в приближающихся новогодних праздниках и необходимости обеспечить пенсионеров средствами на период, когда банковские учреждения не будут работать.

Почему декабрь станет особенным?

Согласно изменениям графика, граждане начнут получать январскую пенсию уже в конце декабря. Выплаты начнутся с 25 декабря и продлятся до 29 декабря. Такое решение было принято, чтобы избежать задержек в январе, когда банки будут закрыты в первые дни месяца. В результате пенсионеры, у которых стандартные даты начислений приходятся на первую половину января, смогут получить свои средства заранее.

Индексация пенсий: приятный сюрприз к Новому году

Помимо двойной выплаты, пенсионеров ожидает еще одна хорошая новость: с января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Этот уровень индексации превышает официальные данные по инфляции, что станет существенной поддержкой для пожилых граждан. Решение уже утверждено и вступит в силу с начала следующего года.

Кого затронут изменения?

Пенсионеры, получающие выплаты в первой половине января, увидят начисления второй пенсии в декабре.

Граждане, чей график выплат совпадает с первой неделей января, также получат средства раньше обычного.

Что это значит для пенсионеров?

Декабрьские изменения позволят пенсионерам спокойно встретить праздники, зная, что финансовые вопросы решены заранее. Кроме того, увеличение пенсий в январе обеспечит более стабильный уровень жизни, учитывая рост цен на товары и услуги.

Такая двойная поддержка — яркий пример заботы государства о пенсионерах в преддверии праздничного сезона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Члены жюри были в восторге: китаист из Казани рассказал о победе в конкурсе переводчиков

Новости Татарстана

23 часа назад

Как жителям Казани быстро сдать свое жилье в краткосрочную аренду: правила от Домклик24

все о домашних клопах

Новости Татарстана

день назад

При аварии 20 ноября на трассе М-7 в Татарстане погиб пассажир

Новости России

3 дня назад

В ВТБ Онлайн появилась возможность открыть комбинированный продукт: вклад и ПДС

утепление лоджии под ключ цена москва в Москве

Новости Казани

день назад

Главдортранс получил штраф за установку шумозащитных экранов в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани полиция и скорая съехались к дому на Гвардейской

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане 26 ноября ударят морозы

Новости Казани

день назад

Главдортранс оштрафовал ФАС РТ за установку шумозащитных экранов у «Миллениума»

Новости Казани

день назад

Из горящей квартиры на Чуйкова вынесли 3-летнего ребенка без признаков жизни
Новости Татарстана
53 минуты назад

В Менделеевске глава УК «Нептун+» попал под суд за 309 пропущенных звонков

Мужчина обратился в прокуратуру

Новости Казани

час назад

В Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца

Новости России

день назад

Банк ДОМ.РФ повышает ставку по вкладу «Мой Дом» до 23%

Новости Татарстана

3 часа назад

В нижнекамском парке «Семья» установят ледяные горки

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске 21 ноября автоледи устроила массовое ДТП
Состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забра...
Новости Татарстана
6 часов назад

Состоящей на учете в ПНД челнинке не дали забрать сына у его отца

Новости Казани

4 часа назад

3,88 млрд рублей планируют направить на развитие ЖКХ в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани появился наставник по квадробике Азтар

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 21 ноября произошло смертельное ДТП с участием трактора
билайн бизнес представил решения для улучшения ...
Новости России
4 дня назад

билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите