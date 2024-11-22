Придет сразу две пенсии: пенсионеров ошарашили новой выплатой к новогодним праздникам

В декабре 2024 года российские пенсионеры станут участниками уникального события: в этом месяце они получат сразу две пенсионные выплаты.

Причина столь необычного изменения графика заключается в приближающихся новогодних праздниках и необходимости обеспечить пенсионеров средствами на период, когда банковские учреждения не будут работать.

Почему декабрь станет особенным?

Согласно изменениям графика, граждане начнут получать январскую пенсию уже в конце декабря. Выплаты начнутся с 25 декабря и продлятся до 29 декабря. Такое решение было принято, чтобы избежать задержек в январе, когда банки будут закрыты в первые дни месяца. В результате пенсионеры, у которых стандартные даты начислений приходятся на первую половину января, смогут получить свои средства заранее.

Индексация пенсий: приятный сюрприз к Новому году

Помимо двойной выплаты, пенсионеров ожидает еще одна хорошая новость: с января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Этот уровень индексации превышает официальные данные по инфляции, что станет существенной поддержкой для пожилых граждан. Решение уже утверждено и вступит в силу с начала следующего года.

Кого затронут изменения?

Пенсионеры, получающие выплаты в первой половине января, увидят начисления второй пенсии в декабре.

Граждане, чей график выплат совпадает с первой неделей января, также получат средства раньше обычного.

Что это значит для пенсионеров?

Декабрьские изменения позволят пенсионерам спокойно встретить праздники, зная, что финансовые вопросы решены заранее. Кроме того, увеличение пенсий в январе обеспечит более стабильный уровень жизни, учитывая рост цен на товары и услуги.

Такая двойная поддержка — яркий пример заботы государства о пенсионерах в преддверии праздничного сезона.