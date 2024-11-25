Придет сразу 2 пенсии: пенсионеров ошарашили новой выплатой к новогодним праздникам

Последний месяц 2024 года станет настоящим подарком для пенсионеров в России. В декабре пожилые граждане получат не одну, а сразу две пенсионные выплаты.

Это решение связано с изменением графика из-за грядущих новогодних праздников, а также с приятными финансовыми новшествами, которые начнут действовать уже с января.

Почему пенсионеры получат двойную выплату?

Изменение графика связано с длительными выходными в январе. В период новогодних праздников банки и финансовые учреждения не работают, поэтому Пенсионный фонд России решил начислить январские пенсии заранее. Таким образом, с 25 по 29 декабря граждане смогут получить выплаты за два месяца.

Особенно это коснётся тех пенсионеров, чьи даты получения пенсий обычно приходятся на первые числа месяца. Теперь у них будет возможность заранее получить средства для подготовки к праздникам.

Преимущества двойной пенсии в декабре

Для многих пенсионеров дополнительные выплаты перед Новым годом станут важной финансовой поддержкой. Эти средства помогут:

Купить подарки для близких;

Подготовиться к праздничному застолью;

Спокойно встретить Новый год, не переживая о задержках выплат.

Такое решение позволяет избежать неудобств, которые могли бы возникнуть из-за праздничных каникул.

Индексация пенсий с января 2025 года

Ещё одна важная новость для пенсионеров — с 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Этот показатель превышает официальную инфляцию, что означает, что выплаты станут ощутимо выше. Увеличение коснётся миллионов получателей страховых пенсий, улучшая их материальное положение.

Как будет организован график выплат?

Начало выплат январских пенсий: 25 декабря 2024 года.

Окончание выплат: 29 декабря 2024 года.

Кого коснётся новая схема: пенсионеров, получающих выплаты в первой половине месяца.

Пенсионеры, у которых возникают вопросы о конкретных сроках выплат, могут уточнить информацию в отделениях Пенсионного фонда или через онлайн-сервисы.

Почему это решение важно?

Для пенсионеров пенсия — основной источник дохода, а предновогодние расходы часто становятся значительным финансовым испытанием. Двойная выплата в декабре позволит легче справиться с праздничными расходами, а январская индексация станет шагом к повышению качества жизни пожилых граждан.

Декабрь текущего года станет особенным временем для пенсионеров. Возможность получить двойные выплаты и ощутить улучшение доходов благодаря индексации с января делает этот период по-настоящему праздничным. Этот шаг демонстрирует заботу государства о пожилых гражданах, обеспечивая им финансовую стабильность и комфорт.