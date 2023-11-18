Придет невероятная полоса везения: Глоба предрекла семи знакам зодиака карьерный рост

Астролог Тамара Глоба предрекла, что семь знаков зодиака столкнутся с крутыми переменами до конца 2023 года. Эти перемены приведут карьерные успехи, примирение с близкими и успех в различных областях, что позволит легко войти в год Зеленого Дракона.

Для Близнецов особенно важно контролировать свои эмоции в этот период. Встречи с друзьями и душевные посиделки могут быть очень полезными. Если вы стремитесь получить хорошую должность на работе, покажите свою активность и докажите, на что вы способны. Скромность здесь не поможет, так что предпринимательность и умение оказаться в нужном месте приведут вас к успеху.

Для Раков важно сохранять спокойствие, даже если все изменится до конца года. Это будет ваш шанс продвинуться по карьерной лестнице и преуспеть. Не стесняйтесь выставлять свои таланты на показ. Они обязательно найдут свое признание. Разнообразьте свою жизнь яркими красками и будьте аккуратны с эмоциями. Прощайте и идите на компромиссы, чтобы ваши отношения с близкими людьми улучшились и удача ворвалась в вашу жизнь.

У Львов наступит конец года, наполненный приятными сюрпризами, эмоциями и возможностями. Этот период откроет для вас дверь в новую жизнь. Оставьте позади тех, кто не верит в вас, они только тянут вас вниз. Ищите поддержку у близких в трудные моменты. Вас ждут большие перемены в профессиональной сфере, и ваша карьера стремительно пойдет вверх, когда вы вспомните о своем творческом потенциале. Берите судьбу в свои руки и наслаждайтесь успехом.

Для Скорпионов наступило время перемен и трансформаций. Возможно, это будет нелегкий процесс, но вы справитесь. Пришло время прояснить свое внутреннее состояние и уладить свои дела. Вы определитесь с целями и сделаете значительный прогресс во всех сферах жизни. Главное, не эмоционально реагировать на ситуации, даже если они не идут по плану. В конце концов, все трудности временны, и новые идеи принесут перемены к лучшему.

Стрельцам важно следить за тем, что происходит и быть готовыми к неожиданностям. Ваши планы могут измениться в любой момент. Будет полезно разобраться с ворохом документов и заняться саморазвитием. Если вы не страшитесь трудностей, вы откроете дверь в счастливую жизнь. Желания начнут исполняться.

Для Козерогов наступят трудности, которые проверят их стойкость. Привычный покой и баланс исчезнут из их жизни, и им придется действовать решительно. Вы знаете, как идти к своим целям, поэтому вспомните о них и завершите то, что ранее откладывали. Будьте готовы к критике, так как окружающие могут перестать понимать вас. Но ближе к 2024 году вам начнет везти во всех сферах жизни.

У Водолеев удача и счастье будут сопровождать их до конца 2023 года. Вы получите практически все, о чем мечтали, особенно если будете решительны и тщательно продумывать свои шаги. В конце года ваше финансовое положение значительно улучшится, а старые проблемы останутся позади. Вы будете иметь много причин благодарить уходящий год.