Новости России
· Алина Алмакаева

Придет невероятная полоса везения: Глоба предрекла семи знакам зодиака карьерный рост

Придет невероятная полоса везения: Глоба предрекла семи знакам зодиака карьерный рост

Личный архив Глобы

Подписаться в Telegram

Астролог Тамара Глоба предрекла, что семь знаков зодиака столкнутся с крутыми переменами до конца 2023 года. Эти перемены приведут карьерные успехи, примирение с близкими и успех в различных областях, что позволит легко войти в год Зеленого Дракона.

Для Близнецов особенно важно контролировать свои эмоции в этот период. Встречи с друзьями и душевные посиделки могут быть очень полезными. Если вы стремитесь получить хорошую должность на работе, покажите свою активность и докажите, на что вы способны. Скромность здесь не поможет, так что предпринимательность и умение оказаться в нужном месте приведут вас к успеху.

Для Раков важно сохранять спокойствие, даже если все изменится до конца года. Это будет ваш шанс продвинуться по карьерной лестнице и преуспеть. Не стесняйтесь выставлять свои таланты на показ. Они обязательно найдут свое признание. Разнообразьте свою жизнь яркими красками и будьте аккуратны с эмоциями. Прощайте и идите на компромиссы, чтобы ваши отношения с близкими людьми улучшились и удача ворвалась в вашу жизнь.

У Львов наступит конец года, наполненный приятными сюрпризами, эмоциями и возможностями. Этот период откроет для вас дверь в новую жизнь. Оставьте позади тех, кто не верит в вас, они только тянут вас вниз. Ищите поддержку у близких в трудные моменты. Вас ждут большие перемены в профессиональной сфере, и ваша карьера стремительно пойдет вверх, когда вы вспомните о своем творческом потенциале. Берите судьбу в свои руки и наслаждайтесь успехом.

Для Скорпионов наступило время перемен и трансформаций. Возможно, это будет нелегкий процесс, но вы справитесь. Пришло время прояснить свое внутреннее состояние и уладить свои дела. Вы определитесь с целями и сделаете значительный прогресс во всех сферах жизни. Главное, не эмоционально реагировать на ситуации, даже если они не идут по плану. В конце концов, все трудности временны, и новые идеи принесут перемены к лучшему.

Стрельцам важно следить за тем, что происходит и быть готовыми к неожиданностям. Ваши планы могут измениться в любой момент. Будет полезно разобраться с ворохом документов и заняться саморазвитием. Если вы не страшитесь трудностей, вы откроете дверь в счастливую жизнь. Желания начнут исполняться.

Для Козерогов наступят трудности, которые проверят их стойкость. Привычный покой и баланс исчезнут из их жизни, и им придется действовать решительно. Вы знаете, как идти к своим целям, поэтому вспомните о них и завершите то, что ранее откладывали. Будьте готовы к критике, так как окружающие могут перестать понимать вас. Но ближе к 2024 году вам начнет везти во всех сферах жизни.

У Водолеев удача и счастье будут сопровождать их до конца 2023 года. Вы получите практически все, о чем мечтали, особенно если будете решительны и тщательно продумывать свои шаги. В конце года ваше финансовое положение значительно улучшится, а старые проблемы останутся позади. Вы будете иметь много причин благодарить уходящий год.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: о чем умалчивают спустя 10 лет после трагедии

Гид по скидкам Казани

день назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

санэпидемстанция от тараканов

Лонгриды

день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Интересное в Казани

3 дня назад

Предприниматели выбирают удобство: как бизнес использует облачные сервисы для совместной работы

ремонт холодильников атлант цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

«Она умерла у меня глазах»: отец одной из погибших рассказал про крушения Boeing 737-500

Новости Татарстана

5 часов назад

Придет 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики резко изменили прогноз на конец месяца

Новости Татарстана

день назад

Волга мелеет: могут начаться проблемы с нерестом рыбы

Новости Казани

день назад

Алина Загитова публично поддержала Камилу Валиеву после ее провального выступления в Казани

Новости Татарстана

день назад

За 2023 год было возбуждено 92 уголовных дела за браконьерство
Лонгриды
2 часа назад

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Как в лучших фильмах Болливуда: история журналистки, которая бросила все и уехала в Индию играть на барабанах

Новости Татарстана

16 минут назад

«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» в первом матче полуфинала Кубка России

Гид по скидкам Казани

день назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

46 минут назад

Казанский «Уникс» обыграл «Енисей» и сохранил 2 место в лиге ВТБ

Новости Татарстана

час назад

В Казани построят школу Алины Загитовой

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана
Лонгриды
день назад

Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Новости Татарстана

час назад

«Салават Юлаев» в третий раз одержал победу над «Ак Барсом»

Новости Татарстана

5 часов назад

Придет 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики резко изменили прогноз на конец месяца

Новости Татарстана

6 часов назад

Рустам Минниханов оценил ассортимент продукции на сельхозярмарке в агропромпарке «Казань»
Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями
Интересное в Казани
4 дня назад

Автотрейдер: электромобили из Китая с уникальными возможностями