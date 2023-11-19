Придет 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики кардинально изменили прогноз на конец месяца

Синоптики привели результаты своего прогноза погоды на конец ноября: в ближайшее время по всей России наступит зима, сопровождаемая снегопадами и сильными северными ветрами.

Специалисты из службы Gismeteo подтвердили информацию о том, что с 18 ноября жители различных регионов России будут испытывать зимнюю холодную погоду с минусовыми температурами и снегопадами.

В центральной части Российской Федерации уже в ближайшую субботу ожидается падение температуры воздуха до минус 9 градусов днем и минус 6 градусов ночью. Ощущаемая температура будет на 12 градусов ниже нуля из-за сильных порывов северного ветра.