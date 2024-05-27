Прибавят к пенсии по 2170 рублей: затронет всех

С лета 2024 года пенсионеры в России будут получать дополнительные средства к своим пенсиям. Эта мера затрагивает всех граждан страны, включая тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Сумма дополнения будет автоматически начисляться и составит 2712 рублей. Для семей с детьми или внуками предусмотрены дополнительные льготы. Если ребенок не достиг 18 лет, дополнительные документы не потребуются. Однако, если подросток становится совершеннолетним и учится в дневной форме в вузе или колледже, необходимо предоставить документы, подтверждающие его студенческий статус. Ранее выплата была приостанавливалась на летний период после окончания обучения в школе, но данное правило теперь отменено.

Эти изменения помогут обеспечить стабильный доход в летнее время, когда многие семьи могут столкнуться с трудностями из-за переходного периода для студентов, передает информационное агентство Sevastopolmedia.