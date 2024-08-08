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· 16+ · Алина Алмакаева

При выезде за пределы города в августе начнут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Лето,  жара  и  расслабленная  атмосфера  отдых...

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Лето, жара и расслабленная атмосфера отдыха, к сожалению, толкают некоторых водителей на опасное нарушение – управление автомобилем в нетрезвом виде. ГИБДД намерена жестко пресекать подобные случаи и ужесточает меры профилактики.

Массовые проверки – новая реальность:

С 1 августа на дорогах страны стартует масштабная профилактическая кампания, направленная на выявление нетрезвых водителей. Особое внимание будет уделено выездам из городов, оживленным трассам и населенным пунктам, где традиционно фиксируется больше всего нарушений.

"Дыхнуть" предложат каждому подозрительному водителю:

Инспекторы ГИБДД будут проводить тщательные проверки, и при наличии хоть малейших подозрений на опьянение водителю будет предложено пройти освидетельствование с помощью алкотестера.

Отказ – не спасение, а усугубление вины:

Важно помнить, что отказ от прохождения теста расценивается как признание факта управления транспортным средством в состоянии опьянения и карается лишением прав сроком от 1,5 до 2 лет.

Ответственность за "пьяного друга":

ГИБДД напоминает: ответственность за пьяное вождение несет не только сам нарушитель, но и тот, кто передал ему управление автомобилем. Так что, доверяя свою машину выпившему знакомому, вы рискуете также попрощаться с водительским удостоверением.

Безопасность на дороге – общая задача!

Жесткие меры наказания – вынужденная реакция на безответственность тех, кто пренебрегает правилами безопасности и садится за руль в нетрезвом виде. Помните, что алкоголь и вождение несовместимы!

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