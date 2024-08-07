Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

При выезде сразу будут аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Лето  в  самом  разгаре,  а  вместе  с  ним  ра...

Подписаться в Telegram

Лето в самом разгаре, а вместе с ним растет и число водителей, пренебрегающих правилами безопасности и садящихся за руль в нетрезвом виде. ГИБДД объявляет бой пьянству за рулем и ужесточает меры профилактики.

Массовые проверки по всей стране:

С 1 августа водителей ждет масштабная проверка на трезвость. Рейды будут проходить как на выездах из городов и оживленных трассах, так и внутри населенных пунктов. Инспекторы ГИБДД будут проводить тщательные проверки всех без исключения автомобилей и их водителей.

"Дыхнуть" обязаны все подозреваемые:

При наличии даже малейших признаков опьянения водителю будет предложено пройти освидетельствование на месте. Важно знать, что отказ от прохождения теста на алкоголь приравнивается к управлению транспортом в нетрезвом виде и влечет за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Даже "трезвый водитель" может понести наказание:

Ответственность за пьяное вождение будет лежать не только на самих нарушителях, но и на тех, кто передал им управление автомобилем. Если вы дадите свою машину выпившему другу или родственнику, то рискуете также лишиться прав.

"Трезвый август" – безопасность на дорогах:

ГИБДД напоминает, что алкоголь и руль – несовместимы! Даже небольшая доза спиртного снижает концентрацию внимания и скорость реакции, что может привести к аварии. Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Интересное в Казани

день назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

лучшие службы по травле тараканов

Новости Казани

день назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

замена компрессора кондиционера цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

22 часа назад

В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

Новости Татарстана

6 часов назад

Власти Челнов объяснились за снос оград на кладбище

Новости Татарстана

день назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

17 часов назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Новости Казани

день назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно
Новости Татарстана
5 часов назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Казани

13 минут назад

В Казани предлагают повысить штраф за безбилетный проезд до 2 500 рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

На ремонт моста через Ошняк в РТ направят 318,8 млн рублей

Новости Казани

6 часов назад

В Казани с 9 августа ограничат движение по улице Айвазовского

Новости Казани

19 часов назад

4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум»
Казань в топе-10 популярных турнаправлений на с...
Новости Казани
2 часа назад

Казань в топе-10 популярных турнаправлений на сентябрь

Новости Казани

20 часов назад

Из Казани в Шанхай можно будет улететь уже с 28 сентября

Новости Казани

20 часов назад

22-летняя Алина Загитова показала образы из шоу «Хранитель времени»

Новости Татарстана

20 часов назад

Из-за пожара в Саитово, где заживо сгорели 7 человек, будут судить мать
Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и мин...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком
В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь по...
Новости Татарстана
20 часов назад

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату