При выезде сразу будут аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

Лето в самом разгаре, а вместе с ним растет и число водителей, пренебрегающих правилами безопасности и садящихся за руль в нетрезвом виде. ГИБДД объявляет бой пьянству за рулем и ужесточает меры профилактики.

Массовые проверки по всей стране:

С 1 августа водителей ждет масштабная проверка на трезвость. Рейды будут проходить как на выездах из городов и оживленных трассах, так и внутри населенных пунктов. Инспекторы ГИБДД будут проводить тщательные проверки всех без исключения автомобилей и их водителей.

"Дыхнуть" обязаны все подозреваемые:

При наличии даже малейших признаков опьянения водителю будет предложено пройти освидетельствование на месте. Важно знать, что отказ от прохождения теста на алкоголь приравнивается к управлению транспортом в нетрезвом виде и влечет за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Даже "трезвый водитель" может понести наказание:

Ответственность за пьяное вождение будет лежать не только на самих нарушителях, но и на тех, кто передал им управление автомобилем. Если вы дадите свою машину выпившему другу или родственнику, то рискуете также лишиться прав.

"Трезвый август" – безопасность на дорогах:

ГИБДД напоминает, что алкоголь и руль – несовместимы! Даже небольшая доза спиртного снижает концентрацию внимания и скорость реакции, что может привести к аварии. Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих!