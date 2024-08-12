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· 16+ · Алина Алмакаева

При выезде из города в августе будут мгновенно аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз

С  наступлением  лета  российские  дороги  трад...

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С наступлением лета российские дороги традиционно превращаются в зону повышенного риска из-за увеличения числа водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. ГИБДД объявляет настоящую войну пьянству за рулем и готовится к масштабным профилактическим мероприятиям.

"Трезвый август" на дорогах:

Уже с 1 августа водителей ждет сюрприз в виде усиленных проверок на выездах из городов, оживленных трассах и даже внутри населенных пунктов. Инспекторы ГИБДД будут дежурить на специальных постах, оснащенных алкотестерами. Под пристальное внимание попадут все без исключения.

Никаких поблажек:

Отказ от прохождения освидетельствования будет расцениваться как признание вины и повлечет за собой лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Причем наказание коснется не только непосредственно пьяных водителей, но и тех, кто предоставил им свои автомобили, даже если сами они были абсолютно трезвы.

Безопасность прежде всего:

ГИБДД напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения – это не просто административное правонарушение, а преступление, которое может стоить жизни и здоровья как самому нарушителю, так и окружающим.

Масштаб операции впечатляет:

Рейды пройдут по всей стране с максимальным охватом территории и задействованием всего технического арсенала ГИБДД. Цель – сделать российские дороги безопаснее и пресечь попытки сесть за руль в нетрезвом виде.

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